+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Цены на продукты и туалетную бумагу опять взлетели в Кузбассе

0
Фото:  

В Кемеровской области за минувшую неделю был замечен очередной скачок цен на продукты питания и некоторые хозяйственные товары, а вот бензин, наоборот, подешевел.

По свежим данным Кемеровостата, в регионе за минувшую неделю сильнее всего подорожали такие продукты, как свекла (+7%), яблоки (+6,2%), маргарин (+5,6%), рис (+4,8%), вареная колбаса (+4,2%), пшено (+3,6%), огурцы (+3,5%) и прочее.


Из непродовольственных товаров прибавили в стоимости спички (+4,9%), туалетная бумага (+3,3%), хозяйственное мыло (+3,2%) и другое.


Подешевели только капуста (на 6,2%), помидоры (5%), детские футболки (3,8%), яйца (2,9%).


Бензин за неделю почти не изменился в цене. За литр АИ-92 просили 44,98 рубля, АИ-95 – 48,75 рубля, АИ-98 – 58,06 рубля. Однако дизель чуть-чуть подешевел – 55,72 (- 0,1%).

Фото: Кемеровостат

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35869

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined