Цены на продукты и туалетную бумагу опять взлетели в Кузбассе

По свежим данным Кемеровостата, в регионе за минувшую неделю сильнее всего подорожали такие продукты, как свекла (+7%), яблоки (+6,2%), маргарин (+5,6%), рис (+4,8%), вареная колбаса (+4,2%), пшено (+3,6%), огурцы (+3,5%) и прочее.

Из непродовольственных товаров прибавили в стоимости спички (+4,9%), туалетная бумага (+3,3%), хозяйственное мыло (+3,2%) и другое.

Подешевели только капуста (на 6,2%), помидоры (5%), детские футболки (3,8%), яйца (2,9%).

Бензин за неделю почти не изменился в цене. За литр АИ-92 просили 44,98 рубля, АИ-95 – 48,75 рубля, АИ-98 – 58,06 рубля. Однако дизель чуть-чуть подешевел – 55,72 (- 0,1%).