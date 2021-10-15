Цены на продукты и бензин снова взлетели в Кузбассе

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Статистический орган представил данные о ценах на товары и услуги в Кузбассе. Оказалось, что стоимость на часть продуктов продолжила свой стремительный рост.

Из актуальной информации Кемеровостата следует, что за одну неделю цены на некоторые продукты на территории Кемеровской области взлетели вверх.


Так, из продуктов питания больше всего прибавили в стоимости овощи: помидоры на 13,6% и картофель на 10,8%. Мясное детское питание в магазинах стало дороже на 5,3%, а гречневая крупа на 4,6%. По содержимому кошельков местных жителей нанесет удар и ценник на жирный творог ( + 4,5%) за семь дней, яйца и вареная колбаса – на 3%.


Несмотря на резкий рост цен некоторые продукты в регионе, наоборот, упали в стоимости, например, снизилась стоимость репчатого лука – на 4,1%, фруктовое детское питание – на 3%. Что касается непродовольственных товаров, то подгузники стали дешевле на 2,4%, а женские прокладки – на 2,3%.


Сейчас ситуация с покупкой топлива на местном рынке выглядит следующим образом: литр АИ-92 подорожал на 0,2%, до 44,14 рубля, литр АИ-95 – вырос 0,3%, до 47,27 рубля. Подешевел на 0,2% Литр АИ-98, до 55,8 рубля, а вот один литр дизельного топлива стал дороже на 0,1% (49,92 рубля).


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что часть продуктов в Кузбассе значительно прибавила в цене за неделю.

Фото: Кемеровостат

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