Цены на продукты и бензин снова взлетели в Кузбассе

Из актуальной информации Кемеровостата следует, что за одну неделю цены на некоторые продукты на территории Кемеровской области взлетели вверх.

Так, из продуктов питания больше всего прибавили в стоимости овощи: помидоры на 13,6% и картофель на 10,8%. Мясное детское питание в магазинах стало дороже на 5,3%, а гречневая крупа на 4,6%. По содержимому кошельков местных жителей нанесет удар и ценник на жирный творог ( + 4,5%) за семь дней, яйца и вареная колбаса – на 3%.

Несмотря на резкий рост цен некоторые продукты в регионе, наоборот, упали в стоимости, например, снизилась стоимость репчатого лука – на 4,1%, фруктовое детское питание – на 3%. Что касается непродовольственных товаров, то подгузники стали дешевле на 2,4%, а женские прокладки – на 2,3%.

Сейчас ситуация с покупкой топлива на местном рынке выглядит следующим образом: литр АИ-92 подорожал на 0,2%, до 44,14 рубля, литр АИ-95 – вырос 0,3%, до 47,27 рубля. Подешевел на 0,2% Литр АИ-98, до 55,8 рубля, а вот один литр дизельного топлива стал дороже на 0,1% (49,92 рубля).

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что часть продуктов в Кузбассе значительно прибавила в цене за неделю.