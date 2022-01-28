Цены на продукты и бензин опять взлетели в Кузбассе

По свежим данным Кемеровостата, в Кемеровской области по состоянию на 28 января прибавили в цене за неделю помидоры (+3,8%), огурцы (+3,4%), мясное детское питание и сливочное масло (+2,1%), творог и капуста (+2%). Из непродовольственных товаров подорожал стиральный порошок (+2,5%) и востребованные таблетки "от головы" (+1,5%).

Литр АИ-95 стал дороже на 0,1% (до 48,39 рубля), дизель – на 0,4% (до 55,38 рубля).

Снизились цены такие товары, как вареная колбаса (на 4,1%), картофель (на 3,6%), детское овощное питание (2,9%), ржано-пшеничный хлеб (2,7%).

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кузбассовцы пожаловались на недоступность еды в продуктовых магазинах.