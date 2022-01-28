В Сети появилась фотография с "позорной" пиццей, которую школьник, по словам автора поста, приобрел на обеде в учебном учреждении №33 в Ленинске-Кузнецком. Отмечается, что цена за выпечку составила 50 рублей, однако, соотношение стоимости и качества не оправдало ожиданий детей.

– Просто посмотри какую пиццу делают в школе 33 цена этой пиццы 50 рублей!!! Просто позор и стыд поварам этой школы. Зажали продукты на пиццу, походу они решили себе забрать продукты. За что дети отдают такие деньги!!!!!! – сокрушился интернет пользователь.

Судя по снимкам, съестной товар своим видом не пробуждает аппетит, поскольку в одной порции мало того, что теста значительно больше, чем начинки, так еще и эстетический вид приглядным едва ли можно назвать.