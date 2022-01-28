Цены на "позор" в школьной столовой разгневали кузбассовцев

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Фото:  

Интернет-пользователи в Сети распространили фотографии с едой, которой кормят учеников в одной из школ Ленинска-Кузнецкого.

В Сети появилась фотография с "позорной" пиццей, которую школьник, по словам автора поста, приобрел на обеде в учебном учреждении №33 в Ленинске-Кузнецком. Отмечается, что цена за выпечку составила 50 рублей, однако, соотношение стоимости и качества не оправдало ожиданий детей.

Просто посмотри какую пиццу делают в школе 33 цена этой пиццы 50 рублей!!! Просто позор и стыд поварам этой школы. Зажали продукты на пиццу, походу они решили себе забрать продукты. За что дети отдают такие деньги!!!!!! сокрушился интернет пользователь.

Судя по снимкам, съестной товар своим видом не пробуждает аппетит, поскольку в одной порции мало того, что теста значительно больше, чем начинки, так еще и эстетический вид приглядным едва ли можно назвать.

Фото: ВКонтакте / "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"

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