Цены на некоторые продукты и школьную одежду взлетели в Кузбассе

Всего за 7 дней в Кузбассе подорожали репчатый лук (+5,9%), соль (+3,3%), мука (+3,2%), мясное детское питание и шоколадные конфеты (+3,1%). А вот из непродовольственных товаров ценник вырос на школьные брюки (+9,3%), шампунь (+5,7%), женские колготки (+5,1%). Соответствующую информацию опубликовали представители Кемеровостата.

Кое-что за неделю подешевело. Так, за меньшие деньги можно приобрести огурцы (на 12,3%), капусту (11,2%), бананы (8,1%), картофель (7,1%), свеклу (6%), яблоки (5,7%).

А вот цены на топливо не изменились. За литр АИ-92 просят в среднем 44,74 рубля, АИ-95 – 48,52 рубля, АИ-98 – 57,88 рубля (-0,02%), дизеля – 55,37 рубля.