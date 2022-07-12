Цены на некоторую еду и одежду значительно увеличились в Кузбассе за месяц

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В Кемеровской области за прошедший месяц подорожали продукты питания. Также увеличились цены на одежду и некоторые услуги, сообщили статистики.

По данным Кемеровостата, за минувший отчетный месяц больше всего в стоимости прибавил картофель (+32,34%), глазированные творожные сырки (+10,77%) и лимоны (+9,3%). А вот помидоры, наоборот, очень сильно подешевели на (-40,76%). Ценник упал и на белокочанную капусту (-22,91%), свежие огурцы (-22,11%).


Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали мужские футболки (7,75%) и краска для волос (7,22%), а падение стоимости произошло на женские пальто (8,51%) и женские джинсы (8,46%).


С начала года продовольственные товары подорожали на 13,8%, а непродовольственные – на 11,9%, услуги – на 9,9%.

Да!
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