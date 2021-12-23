Цены на медицинские препараты взлетели в Кузбассе

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Часть медицинских препаратов значительно прибавила в цене в Кемеровской области. По традиции подорожали и продукты.

По свежим данным Кемеровостата, за минувшую отчетную неделю в регионе медицинские препараты стали обходиться дороже. Так, больше всего прибавили в стоимости популярные таблетки для сердца (+5,9%).


Некоторые продукты тоже существенно подорожали: капуста (+14,5%), огурцы (+11,2%), творог (+3,9%), вермишель (+3,7%), мука (+3,2%), гречка (+3%), яйца (+2,8%). Из непродовольственных товаров за неделю больше всего увеличились в стоимости соль детские футболки (+4,7%), шампуни (+3,7%).


При этом бензин в целом не изменился в цене. За литр АИ-92 просили 44,53 рубля, АИ-95 – 48,05 рубля, АИ-98 – 56,48 рубля. Литр дизельного топлива подорожал на 0,2% до 55,04 рубля.

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