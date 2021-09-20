Цены на гречку в России побили десятилетний максимум

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Цены на гречневую крупу в российских магазинах достигли самой высокой отметки за последние 10 лет.

По данным Росстата, средняя цена за килограмм гречки на сегодняшний день составляет 102,5 рубля. Для сравнения, в 2020 году, в разгар пандемии, цена гречневой крупы равнялась 87 рублям. Подобный рост цен не был зафиксирован с 2011 года, когда килограмм гречки обходился россиянам в 112 рублей.


Несмотря на подорожание, ожидать дефицита гречневой крупы не следует, сообщает РБК со ссылкой на Минсельхоз.


Отмечается, что гречка входит в утвержденный правительством перечень социально значимых продуктов, цена на которые отслеживается государством. В случае, если продукт из этого списка подорожает за 60 дней более чем на 10%, государство может установить предельные цены.

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