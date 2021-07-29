Цены на чай, бензин и одежду для школьников взлетели в Кузбассе

По свежим данным Кемеровостата, за минувшую отчетную неделю в регионе дороже стал черный чай – на 3,6%, вареная колбаса – на 1,6%, макароны – на 1,3%.

Из непродовольственных товаров подорожали обрезные доски – на 8,8%, школьные спортивные костюмы – на 6,4%, шампуни – на 4%, пеленки – на 3,2%, детские кроссовки – на 2,7%.

Что касается бензина, то выросла цена на литр АИ-92 – на 0,1% (до 43,61 рубля), АИ-95 – на 0,1% (до 46,86 рубля) АИ-98 – на 0,4% (до 53,23 рубля), цена на дизель увеличилась – на 0,3% (до 49,09 рубля).

Некоторые товары подешевели: картофель (-7%), огурцы (-5,8%), овощное детское питание (-4,9%), мясное детское питание (-2,8%). На 1,3% снизилась стоимость на детские футболки.