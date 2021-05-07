Цены на частные дома значительно выросли в Кузбассе

В первом квартале 2021 года средняя стоимость частных домов в Кузбассе выросла на 3,6%, а цена на рынке составила 1 985 668 рублей.

– Росту цен с января способствует сезонность: в апреле-июне цены на частные дома достигают пика. Немалую часть этого сегмента составляют загородные дома и дачи, спрос на которые в весенне-летний сезон особенно высок. Этот год не стал исключением, – рассказал представитель портала "Мир квартир".

Кроме того, эксперты ресурса отмечают, что до прошлого года наблюдалось постоянное снижение цен на частные дома, однако в этом году отрицательная динамика была преломлена. Специалисты уверены, что на рост стоимости повлияла пандемия, закрытие границ, возможность работать из дома, падение курса рубля и льготная ипотека.

Самые дорогие частные дома оказались в Москве – в среднем особняки продают по 19 507 192 рубля с подорожанием с начала года на 6,3%, а на втором месте – Подмосковье (17 682 865 рублей, +5,5%), на третьем – Санкт-Петербург (17 218 857 рублей, +7,3%). Кузбасс в этом рейтинге занял предпоследнее, 83-е место.