Цены на часть продуктов взлетели в Кузбассе

В свежих статистических данных указано, что в Кузбассе за последнее время вновь увеличились цены на целый ряд продуктов. Так, существенно подорожали мука – на 3,5%, сосиски – на 2,7%, молоко – на 2,4%, яйца – на 2%.

Из непродовольственных товаров ценник подскочил на женские прокладки (+4,8%), хозяйственное мыло (+2,3%), смартфоны – 2,1%.

Из топлива подорожал дизель – на 1%, до 53,08 рубля за литр.

При этом некоторые продукты стали дешевле: огурцы – на 12,7%, репчатый лук – на 4,6%, помидоры – 4,3%, картофель – 3,6%, рыба – на 2,4%. Помимо еды в цене упало туалетное мыло – на 2,6%, зубная паста – на 2%.