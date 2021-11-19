Цены на часть продуктов взлетели в Кузбассе

0
Фото:  

Статистики рассказали о новой волне подорожания продовольственных продуктов и хозяйственных товаров на территории Кемеровской области.

В свежих статистических данных указано, что в Кузбассе за последнее время вновь увеличились цены на целый ряд продуктов. Так, существенно подорожали мука – на 3,5%, сосиски – на 2,7%, молоко – на 2,4%, яйца – на 2%.


Из непродовольственных товаров ценник подскочил на женские прокладки (+4,8%), хозяйственное мыло (+2,3%), смартфоны – 2,1%.


Из топлива подорожал дизель – на 1%, до 53,08 рубля за литр.


При этом некоторые продукты стали дешевле: огурцы – на 12,7%, репчатый лук – на 4,6%, помидоры – 4,3%, картофель – 3,6%, рыба – на 2,4%. Помимо еды в цене упало туалетное мыло – на 2,6%, зубная паста – на 2%.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31168

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined