Цены на часть продуктов и таблетки опять увеличились в Кузбассе

По свежим данным Кемеровостата, за минувшую неделю в регионе выросла цена у части продуктов. Прежде всего это свекла – на 11%, творог – на 4,3%, яблоки – на 4,2%, шоколадные конфеты – на 2,5%.

Что касается непродовольственных товаров, то поднялась стоимость детских подгузников из бумаги – на 4,9%, туалетное мыло – на 2,2%, популярные таблетки от головных болей – на 2%.

Подешевело мало что. В основном это овощи, ценник на которые ранее был сильно повышен: помидоры – на 5%, картофель – на 4,5%, и белокочанная капуста – на 2,1%. Также снизились цены на джинсовые школьные брюки – на 2%, смартфоны – на 1,9%.