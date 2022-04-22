Цены на часть продуктов и таблетки опять увеличились в Кузбассе

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Анализ рынка выявил очередное подорожание продуктов питания и некоторых медикаментов в Кемеровской области. Цены поднялись и на непродовольственные товары.

По свежим данным Кемеровостата, за минувшую неделю в регионе выросла цена у части продуктов. Прежде всего это свекла – на 11%, творог – на 4,3%, яблоки – на 4,2%, шоколадные конфеты – на 2,5%.


Что касается непродовольственных товаров, то поднялась стоимость детских подгузников из бумаги – на 4,9%, туалетное мыло – на 2,2%, популярные таблетки от головных болей – на 2%.


Подешевело мало что. В основном это овощи, ценник на которые ранее был сильно повышен: помидоры – на 5%, картофель – на 4,5%, и белокочанная капуста – на 2,1%. Также снизились цены на джинсовые школьные брюки – на 2%, смартфоны – на 1,9%.

Да!
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