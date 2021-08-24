Цены на бензин в Кузбассе выросли почти на 4% за неделю

По данным Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области, в период с 9 августа по 16 августа средние цены на бензин повысились почти на 4%, таким образом, стоимость одного литра АИ – 98 выросла на 3,5% .

Что касается топлива марки АИ – 92, то один литр подорожал на 0,8%, а за бензин марки АИ – 95 потребителю придется заплатить на 0,3% больше, чем неделей ранее. Дизельное топливо подорожало на 1%.

Кроме того, за указанный период на территории Кемеровской области подешевели некоторые продукты. Речь идет о снижении цены на морковь, 11,3%. Подешевели на 10,5% помидоры, а огурцы на 3,7%. Стоимость картофеля также снизилась, но всего на 3,3%.