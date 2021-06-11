Цены на бензин и шоколадные конфеты подскочили за неделю в Кузбассе

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За неделю в Кемеровской области стали значительно дороже некоторые продукты, а также автомобильное топливо.

По свежим данным Кемеровостата, за минувшую неделю в Кузбассе подорожал на 0,4% литр АИ-92, достигнув отметки 43,42 рубля. Остальные марки бензина также изменились в цене. Литр АИ-95 прибавил 0,5% и стал стоить 46,69 рубля, литр АИ-98 поднялся на 0,9%, до 52,44 рубля, а литр дизеля 0,2% – 48,84 рубля.


Из продуктов сильнее всего прибавили в стоимости морковка – на 5,5%, детское питание – 4,3%, вермишель – 3,4%, шоколадные конфеты – 3,3%, овощное детское питание – 3%. Подешевели больше всего за неделю огурцы – на 8,5%, репчатый лук – 6,1%, яйца – на 5,3%, помидоры – на 4,7% и черный чай – на 3,1%.


Ранее редакция Avokado сообщала, что кузбасские власти озвучили причины увеличения цен на товары.

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