Цены на авиабилеты и ЖКХ резко подскочили в Кузбассе

Всего за 7 дней в Кемеровской области подскочили цены на полет в самолете эконом-класса (+23,4 процентных пункта), также подорожали отопление (+12,7 п.п.), горячая вода (+10,2 п.п.), электричество (+4,9 п.п.).

Что касается продуктов питания, то вверх поползла цифра на ценнике яблок (+3 п.п.), а вот капуста, напротив, стала дешевле на 3,8 п.п., соль – на 2,9 п.п.

Бензин до сих пор стабилен. Так, за литр АИ-92 просили в среднем 44,76 рубля, АИ-95 – 48,51 рубля, АИ-98 – 58,01 рубля, дизеля – 55,31 рубля.