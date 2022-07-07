Цены на авиабилеты и ЖКХ резко подскочили в Кузбассе

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В Кемеровской области за минувшую неделю поднялись цены на авиабилеты. Без изменений не осталась и стоимость ЖКХ, она вновь увеличилась.

Всего за 7 дней в Кемеровской области подскочили цены на полет в самолете эконом-класса (+23,4 процентных пункта), также подорожали отопление (+12,7 п.п.), горячая вода (+10,2 п.п.), электричество (+4,9 п.п.).


Что касается продуктов питания, то вверх поползла цифра на ценнике яблок (+3 п.п.), а вот капуста, напротив, стала дешевле на 3,8 п.п., соль – на 2,9 п.п.


Бензин до сих пор стабилен. Так, за литр АИ-92 просили в среднем 44,76 рубля, АИ-95 – 48,51 рубля, АИ-98 – 58,01 рубля, дизеля – 55,31 рубля.

Да!
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