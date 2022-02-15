Банк России отозвал у страховой компании "СДС" лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, на осуществление добровольного имущественного страхования и на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Решение Центробанка вступила в силу с 14 февраля 2022 года, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на Банк России.

Напомним, что президент компании "СДС" Михаил Федяев был задержан и помещен в СИЗО после трагедии на кузбасской шахте "Листвяжная".