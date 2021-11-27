Центральный аппарат СКР займется расследованием смертельного ЧП на кузбасской шахте

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Центральный аппарат Следственного комитета России приступит к расследованию катастрофы на беловской шахте "Листвяжная" (УК "СДС-Уголь"), в результате которой погиб 51 человек.

Два уголовных дела по случаю ЧП на беловской шахте соединены в одно производство и переданы на изучение в Главное следственное управление.


Стоит отметить, что после трагедии была организована проверка по двум уголовным делам: по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).


В пресс-службе ведомства уточнили, что на месте смертельного происшествия, где погиб 51 человек, продолжают работать следователи ГСУ и сотрудники территориального следственного управления. Сейчас на шахте "Листвяжной" присутствуют криминалисты Главного управления криминалистики СКР.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кузбасские власти опубликовали список с именами умерших горняков и спасателей.

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