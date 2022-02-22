Центр подготовки спасателей и шахтеров откроется в Кузбассе в следующем году

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев анонсировал открытие центра подготовки горноспасателей и шахтеров в Новокузнецке.

Накануне состоялась рабочая поездка главы Кузбасса Сергея Цивилева в южную столицу региона. Сейчас там идет строительство Национального аэромобильного спасательного учебно-тренировочного центра подготовки горноспасателей и шахтеров. В рамках проекта возводятся несколько объектов, в числе которых общежитие, спорткомплекс и учебная шахта.

– Современный многофункциональный центр необходим, чтобы наши спасатели могли проходить профподготовку в лучших условиях. <...> Окончание всех работ запланировано на 2023 год, – передает слова Сергя Цивилева пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Возведение Центра началось еще в 2013 году, но спустя три года остановилось из-за банкротства застройщика. Затем в 2020 году необходимое финансирование было выделено из федерального бюджета. Ожидается, что когда объект введут в эксплуатацию, количество обучающихся увеличится до 10 000 человек.

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