Центр по вопросам ликвидации частного сектора появится в Кемерове

Глава Кемерова Илья Середюк сообщил, что горожане, чьи дома будут изъяты в ходе реконструкции участка частного сектора, получат возможность задать вопросы городским властям. Об этом градоначальник рассказал во время брифинга 22 декабря.

Илья Середюк заявил, что на улице 9 января будет организован офис, где будет по графику работать замглавы города. Там жильцы частного сектора, дома которых планируется снести, смогут провести личную встречу с чиновником. Об этом пишет VSE42.Ru.

Ранее редакция AVOKADO писала о дате ликвидации частного сектора по улице Сибиряков-Гвардейцев, реконструкции дороги и преобразовании обозначенной территории. Собственники изымаемых домов возмутились действиями властей.