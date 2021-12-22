Центр по вопросам ликвидации частного сектора появится в Кемерове

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Власти кузбасской столицы анонсировали появление центра для общения с собственниками зданий в частном секторе по улице Сибиряков-Гвардейцев.

Глава Кемерова Илья Середюк сообщил, что горожане, чьи дома будут изъяты в ходе реконструкции участка частного сектора, получат возможность задать вопросы городским властям. Об этом градоначальник рассказал во время брифинга 22 декабря.


Илья Середюк заявил, что на улице 9 января будет организован офис, где будет по графику работать замглавы города. Там жильцы частного сектора, дома которых планируется снести, смогут провести личную встречу с чиновником. Об этом пишет VSE42.Ru.


Ранее редакция AVOKADO писала о дате ликвидации частного сектора по улице Сибиряков-Гвардейцев, реконструкции дороги и преобразовании обозначенной территории. Собственники изымаемых домов возмутились действиями властей.

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