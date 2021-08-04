Центр Кемерова оказался затоплен из-за мощного ливня

Обильные осадки обрушились на кузбасскую столицу. Ливневые стоки оказались бессильны перед натиском стихии, из-за чего под водой оказался целый проспект в Центральном районе Кемерова.
На месте событий работал фотокорреспондент AVOKADO Андрей Зонин.
Обильные осадки обрушились на кузбасскую столицу. Ливневые стоки оказались бессильны перед натиском стихии, из-за чего под водой оказался целый проспект в Центральном районе Кемерова.
На месте событий работал фотокорреспондент AVOKADO Андрей Зонин.
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