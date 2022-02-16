Ценник на белокочанную капусту резко увеличился в Кузбассе

Статистики выявили резкое подорожание белокочанной капусты на прилавках магазинов. Если в декабря прошлого года 1 кг стоил 50,45 рубля, то цена за январь существенно изменилась, составив 63,44 рубля. Таким образом, рост стоимости составил почти 26%.

Дороже стали и другие овощи: картофель (+7,2%), морковь (+10,5%). Так, в декабре 1 кг картошки стоил 40,23 рубля, а в январе – 43,11 рубля. Что касается морковки, то сейчас ее средний ценник –45,17 рубля за килограмм.

Взлетели цены на говядину (+5,1%), копченую (+3,5%) и вареную (+3,9%) колбасу, сливочное масло (4,8%), молоко (+5,3%).

Часть продуктов все-таки подешевела, а именно, за месяц снизилась стоимость на куриные яйца (-3,5%), ржаной хлеб (-3,3%), рис (-2,3%) с пшеном (-5%) и яблоки (-3,1% за килограмм), пишет "КузПресс".

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что статистический орган выявил очередной рост цен на топливо и продукты питания в Кузбассе, причем недавно на недоступность продуктов жаловались жители области.