Цена за пряник в кузбасской школе возмутила одного из родителей

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Жительница Крапивинского района пожаловалась на стоимость школьного питания, а именно пряника.

Пользовательница соцсетей выложила скриншот переписки с чата, в котором говорится о школьном питании в Крапивинской школе.


Автор сообщения передал родителям о повышении стоимости похода в столовую, предоставив меню питания на следующий день.


Одна из позиций завтрака удивила родителя школьника, а точнее ее цена. Стоимость пряника составила 50 рублей, в то время как на рисовую кашу, хлеб и чай потратили 25 рублей.

– Что дальше? – написала возмущенная женщина.

Также она отметила, что пряник был несъедобный и предоставила его фото.


А автор сообщения в чате в связи с подорожанием предложила альтернативу брать еду с собой.

Фото: ВКонтакте / Инцидент Кемерова

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