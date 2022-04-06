Цена за пряник в кузбасской школе возмутила одного из родителей

Пользовательница соцсетей выложила скриншот переписки с чата, в котором говорится о школьном питании в Крапивинской школе.

Автор сообщения передал родителям о повышении стоимости похода в столовую, предоставив меню питания на следующий день.

Одна из позиций завтрака удивила родителя школьника, а точнее ее цена. Стоимость пряника составила 50 рублей, в то время как на рисовую кашу, хлеб и чай потратили 25 рублей.

– Что дальше? – написала возмущенная женщина.

Также она отметила, что пряник был несъедобный и предоставила его фото.

А автор сообщения в чате в связи с подорожанием предложила альтернативу брать еду с собой.