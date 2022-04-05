Цена за капусту превысила 100 рублей в кузбасском магазине

Жители Ленинска-Кузнецкого удивила цена на капусту. Ее стоимость составила 116 рублей. А сами качаны поделили на четвертинки.
–Это пипец!!! Это в каком магазине? Скоро молоко по стаканам продавать начнут (орфография и авторский стиль сохранены – прим.ред.), – написал один из комментаторов.
Другие пользователи отметили, что идея делить капусту на четвертинки хорошая, так как немногие использую целый качан и остатки приходится выбрасывать.
–А мне нравится идея. Иногда нужен маленький качан, а в магазине только огромные, тяжело нести, – возразила горожанка.
Фото: ВКонтакте / ЧП Ленинск-Кузнецкий 112
Кемеровчане пожаловались на трехкратное подорожание капусты.
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