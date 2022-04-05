+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Цена за капусту превысила 100 рублей в кузбасском магазине

0
Фото:  

Стоимость белокочанной капусты в Ленинске-Кузнецком поднялась до 116 рублей.

Жители Ленинска-Кузнецкого удивила цена на капусту. Ее стоимость составила 116 рублей. А сами качаны поделили на четвертинки.

–Это пипец!!! Это в каком магазине? Скоро молоко по стаканам продавать начнут (орфография и авторский стиль сохранены – прим.ред.), – написал один из комментаторов.

Другие пользователи отметили, что идея делить капусту на четвертинки хорошая, так как немногие использую целый качан и остатки приходится выбрасывать.

–А мне нравится идея. Иногда нужен маленький качан, а в магазине только огромные, тяжело нести, – возразила горожанка.

Фото: ВКонтакте / ЧП Ленинск-Кузнецкий 112


Кемеровчане пожаловались на трехкратное подорожание капусты.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35049

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined