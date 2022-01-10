Цена проезда в маршрутках изменится в Кемерове

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Транспортники кузбасской столицы рассказали, сколько горожане будут платить за поездку на маршрутном такси.

Согласно информации Управления единого заказчика транспортных услуг (УЕЗТУ), стоимость проезда в кузбасских маршрутках вырастет после после изменения тарифа на муниципальном общественном транспорте. Эти же изменения будут актуальны для маршрутных такси в столице региона, где проводится транспортная реформа.


С 15 января поездка при безналичной оплате обойдется пассажирам частных перевозчиков в 25 рублей, при оплате наличными – в 30 рублей. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на УЕЗТУ.


Напомним, что цена проезда в муниципальном транспорте вырастет с 15 января. При этом в Кемерове уже началась транспортная реформа, итогом которой должно стать полное исчезновение маршрутных такси.

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