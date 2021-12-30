Цена на рыбные консервы повергла в шок кузбассовцев

О своем возмущении женщина рассказала в Сети. Она отметила, что цены на многие продукты сильно увеличились в Кузбассе в последнее время. Повышение стоимости не обошло стороной и рыбные консервы, которые она сфотографировала на прилавке магазина с ценником в 199,99 рубля.

– Это ужас. Откуда цены такие? – сокрушилась жительница области.

В комментариях подписчики сообщество во "ВКонтакте" предположили, что цифры могли взлететь из-за того, что производители якобы вылавливают рыбу руками. Кроме того, они напомнили землячке, что с недавних пор простые куриные яйца стали "на вес золота" на территории региона. Однако некоторые выразили мнение, что продукция данного производителя всегда обходится дорого.

Стоит отметить, что накануне местные власти объяснили взрывной рост цен на продукты и бензин неуемными аппетитами бизнесменов, желающих собрать как можно больше денег со своих потребителей.