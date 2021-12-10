Цена на проезд в автобусах выравняется в Кемерове

2
Фото:  

Власти кузбасской столицы рассказали, к чему приведет замена маршрутных такси автобусами.

Согласно официальной информации, цена на проезд в автобусах Кемерова будет единой после завершения реформы общественного транспорта. Об этом рассказал мэр областной столицы Илья Середюк. По словам градоначальника, это создаст комфортные условия для льготной категории граждан.

‒ Стоимость проезда во всех автобусах города станет единой, а льготники смогут ездить в любом автобусе, ‒ заявил Илья Середюк на своей странице в Instagram.

Мэр также отметил, что на перевозку льготных категорий населения для перевозчиков будет выделена субсидия.


Ранее редакция AVOKADO писала о замене маршруток автобусами подробнее.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31723

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined