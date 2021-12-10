Цена на проезд в автобусах выравняется в Кемерове

Согласно официальной информации, цена на проезд в автобусах Кемерова будет единой после завершения реформы общественного транспорта. Об этом рассказал мэр областной столицы Илья Середюк. По словам градоначальника, это создаст комфортные условия для льготной категории граждан.

‒ Стоимость проезда во всех автобусах города станет единой, а льготники смогут ездить в любом автобусе, ‒ заявил Илья Середюк на своей странице в Instagram.

Мэр также отметил, что на перевозку льготных категорий населения для перевозчиков будет выделена субсидия.

Ранее редакция AVOKADO писала о замене маршруток автобусами подробнее.