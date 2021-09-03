Цена на курицу и колбасу в Кузбассе оказалась самой низкой среди других регионов Сибири

Из данных, представленных Томскстатом, известно, что самыми дешевыми в Кузбассе по сравнению с другими регионами СФО оказались три категории продуктов. В них входят: килограмм охлажденного и мороженного мяса курицы – 155, 22 рубля, килограмм варенной колбасы - 382,24 рубля, а также литр молока с жирностью 2,5%-3,2% - 50,07 рублей.

Лидером по дороговизне продовольственной продукции же оказался Иркутск. В городе были зафиксированы максимальные цены на хлеб, сливочное масло, сметану и сахара.