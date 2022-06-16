Целый район в Кемерове останется без холодной воды на 24 часа

0
Фото:  

Жители одного из районов города Кемерово лишатся холодной воды на сутки из-за плановых работ.

В предстоящую пятницу, 17 июня, некоторые жители кузбасской столицы в 09:00 на сутки лишатся холодной воды. Речь одет о гражданах, проживающих в Заводском районе города.


По данным специалистов, в это время рабочие проведут замену запорной арматуры на магистральном водопроводе D-500 мм на ул. Рудничная, 97.

К слову, на это время будет организован подвоз воды для граждан. Адреса и время указаны следующие:

  • 09:00: ул. Предзаводская,1А; ул. Мартемьянова,4А; ул. Профсоюзная,34А;
  • 10:00: ул. Тайшетская,1; ул. Мартемьянова,48А; ул. Луначарского, 4А к1;
  • 11:00: ул. Светлая, 24 ул. Профсоюзная,141; ул. Клары Цеткин,82;
  • 12:00: ул. Павленко, 29; ул. Гоголя, 23; ул. Клары Цеткин,37;
  • 13:00: ул. Агеева, 6А; ул. Артиллерийская, 73; 1-ый участок Шахтстроя,29;
  • 14:00: ул. Агеева,1; ул. Угловая, 254к1; 5-ый участок Шахтстроя,138;
  • 15:00: ул. Павленко,9; ул. Индустриальная,250; ул. Рабочая,101;
  • 16:00: ул. Невьянская,6; ул. Рабочая,194; ул. Коммунистическая,55;
  • 17:00: ул. Невьянская, 1; ул. Железнодорожная, 209; ул. Лермонтова, 68/1;
  • 18:00: ул. Невьянская,1А; ул. Клары Цеткин,10; ул. Профсоюзная, 35;
  • 19:00: ул. Предзаводская,2А; ул. Клары Цеткин,37; ул. Профсоюзная,36А;
  • 20:00: ул. Клары Цеткин,82;
  • 21:00: ул. Рабочая,194;
  • 22:00: ул. Индустриальная, 250;
  • 23:00: ул. Гоголя,23;
  • 00:00: ул. Коммунистическая,55;
  • 01:00: ул. Клары Цеткин,10;
  • 02:00: ул. Предзаводская,1А;
  • 03:00: ул. Светлая,24;
  • 04:00: Агеева,6А;
  • 05:00: ул. Павленко,9;
  • 06:00: ул. Невьянская,1;
  • 07:00: ул. Предзаводская,2А.
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37238

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined