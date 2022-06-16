Целый район в Кемерове останется без холодной воды на 24 часа

В предстоящую пятницу, 17 июня, некоторые жители кузбасской столицы в 09:00 на сутки лишатся холодной воды. Речь одет о гражданах, проживающих в Заводском районе города.
По данным специалистов, в это время рабочие проведут замену запорной арматуры на магистральном водопроводе D-500 мм на ул. Рудничная, 97.
К слову, на это время будет организован подвоз воды для граждан. Адреса и время указаны следующие:
- 09:00: ул. Предзаводская,1А; ул. Мартемьянова,4А; ул. Профсоюзная,34А;
- 10:00: ул. Тайшетская,1; ул. Мартемьянова,48А; ул. Луначарского, 4А к1;
- 11:00: ул. Светлая, 24 ул. Профсоюзная,141; ул. Клары Цеткин,82;
- 12:00: ул. Павленко, 29; ул. Гоголя, 23; ул. Клары Цеткин,37;
- 13:00: ул. Агеева, 6А; ул. Артиллерийская, 73; 1-ый участок Шахтстроя,29;
- 14:00: ул. Агеева,1; ул. Угловая, 254к1; 5-ый участок Шахтстроя,138;
- 15:00: ул. Павленко,9; ул. Индустриальная,250; ул. Рабочая,101;
- 16:00: ул. Невьянская,6; ул. Рабочая,194; ул. Коммунистическая,55;
- 17:00: ул. Невьянская, 1; ул. Железнодорожная, 209; ул. Лермонтова, 68/1;
- 18:00: ул. Невьянская,1А; ул. Клары Цеткин,10; ул. Профсоюзная, 35;
- 19:00: ул. Предзаводская,2А; ул. Клары Цеткин,37; ул. Профсоюзная,36А;
- 20:00: ул. Клары Цеткин,82;
- 21:00: ул. Рабочая,194;
- 22:00: ул. Индустриальная, 250;
- 23:00: ул. Гоголя,23;
- 00:00: ул. Коммунистическая,55;
- 01:00: ул. Клары Цеткин,10;
- 02:00: ул. Предзаводская,1А;
- 03:00: ул. Светлая,24;
- 04:00: Агеева,6А;
- 05:00: ул. Павленко,9;
- 06:00: ул. Невьянская,1;
- 07:00: ул. Предзаводская,2А.
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