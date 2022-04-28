Цех с полуфабрикатами загорелся посреди дня под Кемеровом

0
Фото:  

В кемеровском поселке накануне огонь охватил цех с полуфабрикатами. В результате пламя распространилось на 200 "квадратов". Экстренные службы региона рассказали о произошедшем.

В минувшую среду, 27 апреля, в 25:13 пожарные получили сигнал о возгорании в производственном здании на улице Нагорная в кемеровском селе Мазурово. На тушение направлялись 28 человек на 8 автоцистернах.

На момент прибытия из двухэтажного здания шел густой черный дым. До прибытия пожарных сами эвакуировались три человека. В результате обгорела деревянная обрешетка кровли, – сообщили AVOKADO в ГУ МЧС.

Полностью ликвидировать пламя в цеху полуфабрикатов удалось в 16:24. Общая площадь возгорания составила 200 м². Причина до сих пор не установлена.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35846

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined