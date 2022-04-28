Цех с полуфабрикатами загорелся посреди дня под Кемеровом

В минувшую среду, 27 апреля, в 25:13 пожарные получили сигнал о возгорании в производственном здании на улице Нагорная в кемеровском селе Мазурово. На тушение направлялись 28 человек на 8 автоцистернах.

– На момент прибытия из двухэтажного здания шел густой черный дым. До прибытия пожарных сами эвакуировались три человека. В результате обгорела деревянная обрешетка кровли, – сообщили AVOKADO в ГУ МЧС.

Полностью ликвидировать пламя в цеху полуфабрикатов удалось в 16:24. Общая площадь возгорания составила 200 м². Причина до сих пор не установлена.