Трупный запах привел спасателей к телу новокузнечанки

Новокузнечане, проживающие в одном из многоэтажных домов Центрального района города, почувствовали неприятный запах, исходящий из квартиры соседки. Обеспокоенные горожане вызвали сотрудников МЧС, которые обнаружили в жилище тело 58-летней женщины. Экспертиза показала, что смерть женщины носила криминальный характер.

По подозрению в преступлении задержали 52-летнего сожителя новокузнечанки. Предварительно установлено, что мужчина, будучи пьяным, начал предъявлять возлюбленной претензии на почве ревности. В ходе конфликта новокузнечанин избил сожительницу до потери сознания, после чего закрыл квартиру на ключ и скрылся, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, направлено в суд для рассмотрения.