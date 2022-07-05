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Трупный запах привел спасателей к телу новокузнечанки

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Жители южной столицы Кузбасса вызвали специалистов из-за вони, доносящейся из квартиры. Там находился труп.

Новокузнечане, проживающие в одном из многоэтажных домов Центрального района города, почувствовали неприятный запах, исходящий из квартиры соседки. Обеспокоенные горожане вызвали сотрудников МЧС, которые обнаружили в жилище тело 58-летней женщины. Экспертиза показала, что смерть женщины носила криминальный характер.


По подозрению в преступлении задержали 52-летнего сожителя новокузнечанки. Предварительно установлено, что мужчина, будучи пьяным, начал предъявлять возлюбленной претензии на почве ревности. В ходе конфликта новокузнечанин избил сожительницу до потери сознания, после чего закрыл квартиру на ключ и скрылся, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, направлено в суд для рассмотрения.

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