Труп вылетел на кемеровскую дорогу из автомобиля лихача

Интернет-пользователь в Сети распространила информацию о страшном происшествии, которое произошло на одной из кемеровских улиц в Рудничном районе города в вечернее время.

– В районе красной горки ... меня на бешеной скорости обгоняет машина, из которой что-то вылетает на дорогу мне под колеса... сначала показалось, что летит какая-то тряпка, – рассказала кемеровчанка.

Когда она вышла рассмотреть предмет, то оказалось, что неизвестный автомобилист на высокой скорости выбросил из окна транспорта труп животного. При этом местная жительница предположила, что собака скончалась не от полета, а за долго до произошедшего. Однако, по признанию самой свидетельницы, увиденное сильно травмировало ее.