"Труп точно": кузбассовцы поделились видео с места "смертельного" ДТП

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Автовладельцы в Сети поделились видеозаписью с участка кузбасской трассы, где дорогу не поделили два большегруза. Очевидцы предположили, что ДТП могло стать смертельным для одного из водителей. В ГИБДД Кузбасса корреспонденту AVOKADO дали комментарий по событию.

В сообществе в социальной сети очевидцы опубликовали видео с места серьезного ДТП. На записи можно заметить, что участниками происшествия стали два большегруза, водитель одного из которых въехал в "зад" второму участнику движения.

Сейчас проезжали...труп точно...водитель ... Видать машина сломалас и просто стояла на дороге, а тот ехал скорее всего на скорости...и вьехал...ДПС только приехали (стиль и пункт. авт. прим. ред.), указал автор поста.

Сотрудники ГИБДД Кузбасса рассказали корреспонденту интернет-журнала AVOKADO, что столкновение произошло около полуночи на проезжей части в районе Прокопьевского муниципального округа. При этом, по словам стражей закона, никто в результате инцидента не пострадал, машинам причинен материальный ущерб.


В настоящий момент в целях обеспечения безопасности и регулирования движения на месте продолжают работу полицейские. Последствия ДТП планируют устранить в ближайшие часы, правда для этого потребуется помощь спецтехники.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

Да!
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