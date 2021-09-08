В сообществе в социальной сети очевидцы опубликовали видео с места серьезного ДТП. На записи можно заметить, что участниками происшествия стали два большегруза, водитель одного из которых въехал в "зад" второму участнику движения.

– Сейчас проезжали...труп точно...водитель ... Видать машина сломалас и просто стояла на дороге, а тот ехал скорее всего на скорости...и вьехал...ДПС только приехали (стиль и пункт. авт. прим. ред.), – указал автор поста.

Сотрудники ГИБДД Кузбасса рассказали корреспонденту интернет-журнала AVOKADO, что столкновение произошло около полуночи на проезжей части в районе Прокопьевского муниципального округа. При этом, по словам стражей закона, никто в результате инцидента не пострадал, машинам причинен материальный ущерб.

В настоящий момент в целях обеспечения безопасности и регулирования движения на месте продолжают работу полицейские. Последствия ДТП планируют устранить в ближайшие часы, правда для этого потребуется помощь спецтехники.