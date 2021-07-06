Трудоустроенная в другом регионе горожанка противозаконно получала пособие в Кузбассе

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Россиянка, имеющая прописку в Ижморском муниципальном округе, получила статус безработной, трудясь в Новороссийске. Сделала она это для незаконного получения выплат, из-за чего выступила фигуранткой уголовного дела.

Оформить ложный статут горожанке, проживающей в Анапе, удалось в апреле 2020 года. Тогда же она, воспользовавшись личным кабинетом, обратилась в ГКУ Центр занятости населения Ижморского района с заявлением о постановке на учет в качестве безработной, однако умолчала о том, что трудоустроена в Новороссийске.

- С апреля по июнь 2020 года она незаконно получила выплаты в виде пособия по безработице. Ей предъявлено обвинение в совершении мошенничества при получении выплат, - уточнили в прокуратуре Кузбасса.

Обвинительный акт был утвержден прокурором. Материалы дела были направлены на рассмотрение в суд.

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