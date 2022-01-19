Тройное ДТП заблокировало дорогу в Центральном районе Кемерова

Публикация о необычном ДТП в районе улицы Гагарина в Центральнопоявилась в сообществе во "ВКонтакте". Судя по опубликованным кадрам, на узкой проезжей части столкнулись сразу три автомобиля, в результате чего дорога оказалась полностью перекрыта.

– Единственный вопрос как?! Эти трое пытались проехать на улице Гагарина, – поинтересовался интернет-пользователь.

Можно заметить, что проезд по указанной улице из-за аварии оказался недоступен. Подробности произошедшего уточняются.