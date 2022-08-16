Тройное ДТП случилось на перекрестке в Новокузнецке

Новокузнечане сообщили в социальных сетях о том, что в Кузнецком районе города произошло ДТП сразу с тремя автомобилями. Горожане уточнили, что инцидент случился вечером на пересечении улиц Петракова и Метелкина.

‒ ДПС приехали на место аварии. Все живы, ‒ рассказали очевидцы.

Судя по сделанным новокузнечанами кадрам, в автоаварии получили повреждения две иномарки и легковая Lada, причем последняя лишилась переднего бампера. Также сильно пострадала задняя часть праворульной машины.

Обстоятельства инцидента выясняются.