Тройное ДТП с пострадавшими произошло на перекрестке в Кемерове

По предварительным данным, ДТП произошло сегодня в 07:20. На пересечении улицы Волгоградской и проспекта Октябрьского столкнулись три легковых автомобиля: две машины Kia и Hyundai. В результате аварии травмы получили водитель и пассажир одной из иномарок.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.