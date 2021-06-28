Тройное ДТП с пострадавшими произошло на перекрестке в Кемерове

По предварительным данным, ДТП произошло сегодня в 07:20. На пересечении улицы Волгоградской и проспекта Октябрьского столкнулись три легковых автомобиля: две машины Kia и Hyundai. В результате аварии травмы получили водитель и пассажир одной из иномарок.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
В кемеровской ГИБДД напоминают, что участникам дорожного движения следует оставаться внимательными и соблюдать ПДД, чтобы избежать инцидентов, которые могут привести к травмированию или гибели людей.
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