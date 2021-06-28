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Тройное ДТП с пострадавшими произошло на перекрестке в Кемерове

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Сегодня рано утром в Кемерове на одном из крупных перекрестков произошла авария с участием трех автомобилей. Некоторые детали инцидента журналисту AVOKADO сообщили в городской ГИБДД.

По предварительным данным, ДТП произошло сегодня в 07:20. На пересечении улицы Волгоградской и проспекта Октябрьского столкнулись три легковых автомобиля: две машины Kia и Hyundai. В результате аварии травмы получили водитель и пассажир одной из иномарок.


В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото:  

В кемеровской ГИБДД напоминают, что участникам дорожного движения следует оставаться внимательными и соблюдать ПДД, чтобы избежать инцидентов, которые могут привести к травмированию или гибели людей.

Да!
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