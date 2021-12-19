Тройное ДТП под Кемеровом унесло жизни двух человек

Инцидент зафиксирован на 299-м км трассы Р-255 "Сибирь" (Кемеровский МО). По предварительным данным, произошло столкновение сразу трех автомобилей: Renault Fluence, MAN и Chery Tiggo.
Установлено, что водитель Renault, двигаясь в сторону Красноярска, не справился с управлением, из-за чего выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с грузовиком MAN. После этого в них врезался Chery Tiggo, следовавший сзади за Renault.
– На месте аварии до приезда медиков скончались водитель и пассажир автомобиля "Рено", – прокомментировали корреспонденту AVOKADO в МВД.
Сотрудники правоохранительных органов уточняют детали инцидента.
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