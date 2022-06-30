Тройное ДТП частично заблокировало проезд по дороге в Анжеро-Судженске

В Сети сегодня в четверг, 30 июля, появилась информация, что в Анжеро-Судженске на улице Мира произошло ДТП с участием трех автомобилей. На опубликованных кадрах видно, что в результате аварии участок проезжей части оказался практически полностью перекрыт. Какой-либо информации о пострадавших или погибших нет.

За подробностями журналист AVOKADO обратился в региональную ГИБДД, где сказали, что по указанному адресу сигнала не поступало. Таким образом, можно предположить, что участники дорожного инцидента смогли разобраться в ситуации самостоятельно без привлечения стражей закона.