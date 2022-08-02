Тротуар за 6,5 млн рублей появится на Притомском проспекте в Кемерове

Накануне, 1 августа, администрация города Кемерово разместила на официальном портале госзакупок аукцион, объектом которого стало благоустройство склона проспекта Притомского с устройством тротуара.

Из документов торгов следует, что подрядчик должен будет выполнить соответствующие работы в 2023 году. На тротуаре будет установлено пешеходное ограждение, а рядом с ним высадят газон. На участке от проспекта Советского до бульвара Пионерского будет обеспечено освещение. Также исполнитель должен установить скамейки и урны для мусора.

При этом на участке от проспекта Советского до проспекта Притомского, 2 будет выполнен тротуар с покрытием из древесно-полимерного композита или альтернативного материала на свайном основании. Примеры таких объектов заказчик разместил в документах. А вот от дома №2 по проспекту Притомскому до бокового проезда проложат тротуар с покрытием из асфальтобетона.

Начальная цена аукциона составила 6 520 915 рублей. Заявки принимаются до 9 августа 2022 года.

Ранее мэр Кемерова Илья Середюк рассказал о создании тротуара на Притомском проспекте.