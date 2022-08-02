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Тротуар провалился под землю после мощного ливня в кузбасском городе

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В одном из городов Кемеровской области мощный ливень привел к тому ,что тротуар для пешеходов "уплыл", а если быть точнее, то провалился под землю. Последствия обрушения местные жители запечатлели на видео.

В Ленинске-Кузнецком местные жители заметили, что тротуар на улице Суворова буквально "уплыл" из-под ног прохожих. Судя по кадрам, теперь на месте для пешеходов совсем небезопасно, поскольку есть вероятность, что человек сорвется и улетит в яму.

Суворова, высокотехнологичный тротуар уплывает. Будте аккуратны. предупредил земляков горожанин.

При этом в комментариях произошедшее мало кого удивило. Некоторые интернет-пользователи сказали, что такой исход ожидаем и подобное на обозначенном участке происходит уже не в первый раз.

Видео: ВКонтакте / "FBI Ленинск-Кузнецкий"

Да!
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