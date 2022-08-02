Тротуар провалился под землю после мощного ливня в кузбасском городе

В Ленинске-Кузнецком местные жители заметили, что тротуар на улице Суворова буквально "уплыл" из-под ног прохожих. Судя по кадрам, теперь на месте для пешеходов совсем небезопасно, поскольку есть вероятность, что человек сорвется и улетит в яму.

– Суворова, высокотехнологичный тротуар уплывает. Будте аккуратны. – предупредил земляков горожанин.

При этом в комментариях произошедшее мало кого удивило. Некоторые интернет-пользователи сказали, что такой исход ожидаем и подобное на обозначенном участке происходит уже не в первый раз.