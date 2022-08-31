+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Троллейбусы вернутся на Левый берег в Новокузнецке раньше срока

0
Фото:  

Власти Новокузнецка обозначили сроки возвращения электротранспорта к прежним маршрутам.

Завтра, 1 сентября, в Новокузнецке возобновят привычную работу несколько троллейбусных маршрутов. Ранее общественный транспорт изменил схему движения из-за ремонтных работ на пересечении автодороги и трамвайных путей на улице Кирова.


К прежней схеме движения вернутся следующие маршруты:

  • №3 (Левый берег – Вокзал);
  • №5 (Левый берег – Ярославская);
  • №6 (Левый берег – Дворец спорта – Левый берег);
  • №6А (Левый берег – Ника – Левый берег), сообщил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в своем Telegram-канале.

Подрядчик уложил новые рельсы и произвел подбивку пути и отсыпку щебнем. Градоначальник отметил, что на момент открытия движения на участке не будет уложен асфальт, поэтому автомобилисты должны проявить особую внимательность при проезде участка.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/39609

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined