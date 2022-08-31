Троллейбусы вернутся на Левый берег в Новокузнецке раньше срока

Завтра, 1 сентября, в Новокузнецке возобновят привычную работу несколько троллейбусных маршрутов. Ранее общественный транспорт изменил схему движения из-за ремонтных работ на пересечении автодороги и трамвайных путей на улице Кирова.
К прежней схеме движения вернутся следующие маршруты:
- №3 (Левый берег – Вокзал);
- №5 (Левый берег – Ярославская);
- №6 (Левый берег – Дворец спорта – Левый берег);
- №6А (Левый берег – Ника – Левый берег), сообщил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в своем Telegram-канале.
Подрядчик уложил новые рельсы и произвел подбивку пути и отсыпку щебнем. Градоначальник отметил, что на момент открытия движения на участке не будет уложен асфальт, поэтому автомобилисты должны проявить особую внимательность при проезде участка.
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