Троллейбусы в Кемерове изменили схему движения

Сегодня в понедельник, 1 августа, троллейбусы начали двигаться по новой схеме. Глава города Кемерово Илья Середюк напомнил гражданам, что нововведения носят временный характер и произошли из-за ремонта ул. Красноармейской.

Отмечается, что проезд изменили сразу пять маршрутов, а троллейбус №6 на время ремонта и вовсе отменили. Теперь они не будут сворачивать на улицу Красноармейскую с 50 лет Октября, а продолжат движение до проспекта Ленина. В центр города вернутся по аналогичному принципу.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровские власти сообщили о закрытии одного из автомобильных мостов.