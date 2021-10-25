Троллейбусы-трансформеры начнут курсировать по дорогам Новокузнецка

Как сообщил губернатор Кемервоской области Сергей Цивилев, в настоящее время новые троллейбусы-трансформеры готовят к отправке в Новокузнецк. Пока они находятся на Уральском трамвайно-троллейбусном заводе, однако до конца текущего года будут введены в эксплуатацию.

Их особенность заключается в том, что таких трансформеры способны отсоединиться от проводов электросети и продолжать движение за счет аккумулятора.

Всего новокузнецкий автопарк примет 19 таких троллейбусов и 20 новых трамваев.



Напомним, в городе также проводится ремонт трамвайных путей. В настоящее время работы на участке в центре Новокузнецка закончены, а движение общественного транспорта возобновлено.