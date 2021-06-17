Троллейбусы с неисправным рулевым управлением курсировали по Кемерову

Массовая проверка троллейбусов стартовала в кузбасской столице после инцидента с возгоранием в общественном транспортном средстве, произошедшем в центре города неподалеку от остановки "Аврора".

По результатам рейдов специалисты выявили ряд нарушений. Как оказалось, по городу катались 13 троллейбусов с неисправным рулевым управлением. Эксплуатация аварийных машин попала под запрет до тех пор, пока владельцы не устранят поломки.

В отношении должностного лица АО "Кемеровская электротранспортная компания" возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.31 КоАП РФ (выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправность, с которыми запрещена эксплуатация). Сотрудники областного ведомства добавили, что прокуратура контролирует устранение выявленных дефектов.