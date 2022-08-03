Троллейбусы остановились в центре Кемерова из-за запутавшейся сети

Сегодня утром, 3 августа, кемеровчане сообщили, что не смогли добраться до нужной остановки из-за вставших в Центральном районе троллейбусов. По словам пассажиров, несколько единиц техники остановились на пересечении улиц 50 лет Октября и Красноармейской.

– Виновник – белый троллейбус. У него как-то зацепились рога, – рассказали очевидцы сайту VSE42.Ru.

Чтобы разобраться в ситуации, журналист AVOKADO обратился в Кемеровскую электротранспортную компанию (КЭТК). Представители КЭТК подтвердили, что несколько троллейбусов временно прекратили движение. Причиной этому стал сход штанг, которые запутались в контактной сети. Сейчас на месте работают специалисты, которые распутывают застрявший троллейбус.