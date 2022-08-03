+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Троллейбусы остановились в центре Кемерова из-за запутавшейся сети

0
Фото:  

Жители кузбасской столицы рассказали о проблеме c общественным транспортом.

Сегодня утром, 3 августа, кемеровчане сообщили, что не смогли добраться до нужной остановки из-за вставших в Центральном районе троллейбусов. По словам пассажиров, несколько единиц техники остановились на пересечении улиц 50 лет Октября и Красноармейской.

– Виновник – белый троллейбус. У него как-то зацепились рога, – рассказали очевидцы сайту VSE42.Ru.

Чтобы разобраться в ситуации, журналист AVOKADO обратился в Кемеровскую электротранспортную компанию (КЭТК). Представители КЭТК подтвердили, что несколько троллейбусов временно прекратили движение. Причиной этому стал сход штанг, которые запутались в контактной сети. Сейчас на месте работают специалисты, которые распутывают застрявший троллейбус.

Фото: VSE42.Ru

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38790

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined