Троллейбусы исчезли с улиц Кемерова из-за массовой вакцинации водителей

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Кемеровские власти прокомментировали отсутствие троллейбусов на дорогах города. Оказалось, что причиной перебоев в движении транспорта стала вакцинация.

Исчезновение троллейбусов с улиц города Кемерово встревожило местных пассажиров, которые заметили перебои на маршрутах транспорта в минувший четверг, 29 июля. Свое недовольство жители кузбасской столицы высказали в Сети на электронной платформе "Кузбасс Онлайн".


Представители администрации отреагировали на обращение и прокомментировали причину отсутствия пассажирских машин на рейсе. Оказалось, что в тот день водители проходили массовую вакцинацию от инфекции COVID-19. По этой причине троллейбусы были вынуждены направиться в дэпо.

29 июля отсутствие троллейбусов в дневное время объясняется проведением коллективной вакцинации водителей и кондукторов троллейбусного депо, указано в свежем заявлении властей от 2 августа.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что кемеровчане пожаловались на низкоскоростные автобусы.

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