Троллейбусы исчезли с улиц Кемерова из-за массовой вакцинации водителей

Исчезновение троллейбусов с улиц города Кемерово встревожило местных пассажиров, которые заметили перебои на маршрутах транспорта в минувший четверг, 29 июля. Свое недовольство жители кузбасской столицы высказали в Сети на электронной платформе "Кузбасс Онлайн".

Представители администрации отреагировали на обращение и прокомментировали причину отсутствия пассажирских машин на рейсе. Оказалось, что в тот день водители проходили массовую вакцинацию от инфекции COVID-19. По этой причине троллейбусы были вынуждены направиться в дэпо.

– 29 июля отсутствие троллейбусов в дневное время объясняется проведением коллективной вакцинации водителей и кондукторов троллейбусного депо, – указано в свежем заявлении властей от 2 августа.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что кемеровчане пожаловались на низкоскоростные автобусы.