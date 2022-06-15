Троллейбус в Новокузнецке изменил свой маршрут

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В южной столице Кузбасса в маршруте одного из самых востребованных троллейбусов произошли перемены.

В Управлении транспорта и связи Новокузнецка сообщили, что троллейбус, который ранее следовал по маршруту №5, на некоторое время будет ездить другим путем. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале.

– УТТЗ 6241.01 б/н 053 следует по временному маршруту №3: "Левый берег – СибГИУ – Драмтеатр – ГИБДД – ЗАГС – Левый берег", – сказано в сообщении.

Причина, из-за чего было принято такое решение, не раскрывается. К слову, специалисты предпочли умолчать и о том, сколько троллейбус будет двигаться по данной схеме.

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