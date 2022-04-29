Троллейбус и кроссовер столкнулись посреди кемеровского проспекта

Днем 28 апреля в центре кузбасской столицы на проспекте Советском,36 произошло ДТП с участием пассажирского троллейбуса и красного мини-кроссовера. Судя по снимкам, в результате инцидента движение по односторонней полосе оказалось затруднено. На место выезжали инспекторы.

В кемеровской ГИБДД уточнили, что сигнал поступил в ведомство в 13:45, после чего стражи закона поспешили к месту аварии. Выяснилось, что обошлось без пострадавших. Иномаркой Hyundai Creta управляла 40-летняя женщина, а вот за рулем общественного транспорта находился 30-летний водитель. По факту случившегося ведется административное расследование.