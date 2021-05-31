Троим детям в Кемерове потребовалась помощь для открытия запертых дверей

Первый сигнал о запертых детях поступил спасателям в субботу, 29 мая, тогда двухлетняя девочка случайно заблокировала машину своих родителей, в которой находилась вместе с шестимесячным братом. Произошло все, пока взрослые разгружали машины, приехав к друзьям в Кемерово из Новосибирска. В результате горожане обратились к спасателям, которые при помощи специнструментов обеспечили доступ к салону автомобиля. Отмечается, что дети не пострадали.

Второй случай произошел на следующий день – в воскресенье, 30 мая. Тогда двухлетний ребенок оказался "пленен" квартирой. Произошло все, когда родительница на несколько минут вышла на лестничную клетку, оставив его одного. В итоге он закрыл дверь на задвижку. Женщина обратилась к спасателям. Они же, пользуясь специнструментами, обеспечили доступ в жилище. Уточняется, что ребенка осмотрели, однако медицинская помощь ему не понадобилась.