Трое жителей Кузбасса с диагнозом COVID-19 скончались за прошедшие сутки

По состоянию на среду, 5 мая, в Кузбассе зарегистрировано три новых смертельных случаев от заражения COVID-19.

— У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Березовском.

У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Яшкинском округе. , — сообщили в оперштабе Кузбасса.

Также стало известно о 63 новых случаях заражения, которые были выявлены в регионе. 52 жителей Кузбасса смогли побороть вирус и покинули стены больниц.

Медики выписали 34210 людей, а еще 596 продолжают получать лечение. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1953 человек. С начала пандемии 675 заболевших не смогли пережить встречу с COVID-19.